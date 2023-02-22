Devrim Özkan depremden sonra içini döktü! Normale dönemiyorum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki depremden sonra binlerce vatandaşımızı kaybettik.

Oyuncu Devrim Özkan, depremden sonra normale dönemediğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Ben normale dönemiyorum. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Öyle çalışıyorum gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hâlâ reddediyor. Uyuyamıyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten ve yetememekten. Yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" dedi.