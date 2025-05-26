Devrim Özkan hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devrim Özkan hastanelik oldu

"Çift Kişilik Oda" dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

"Çift Kişilik Oda" dizisinde "Nilüfer" karakterine hayat veren oyuncu Devrim Özkan (26), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Baris, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılarak Torreira ile ilişkisini kamuoyuna ilan etmişti.

Ancak bu yeni ilişkinin ardından Torreira’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü futbolcu, geçmişte aşk yaşadığı Devrim Özkan’ı sosyal medyada yeniden takibe aldı.

TORREİRA’DAN HAMLE, ÖZKAN SESSİZ

Lucas Torreira’nın bu adımına Özkan’dan herhangi bir karşılık gelmedi. Ancak başarılı oyuncu cephesinde başka bir gelişme yaşandı. Yeni dizisi için yoğun bir şekilde çalışan Devrim Özkan, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle küçük bir ameliyat geçirdiğini şu sözlerle duyurdu:

“Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat… Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim.”

Özkan’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

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