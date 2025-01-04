Devrim Özkan'dan KYK itirafı: 435 lirayla İstanbul'a taşındım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devrim Özkan'dan KYK itirafı: 435 lirayla İstanbul'a taşındım

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, katıldığı programda oyuncu olmak için ailesinin karşı çıkmasına rağmen İstanbul'a geldiğini ve yaşadıklarını anlattı.

İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk olan oyuncu Devrim Özkan, meslek hayatına girme sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ailesi ile Milas'ta yaşayan Özkan, oyuncu olmak için İstanbul'a geldiğini ve bu süreçte ailesinden maddi ve manevi olarak destek görmediğini izleyicilerle ile paylaştı.

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Devrim Özkan oyunculuk için kararlı olduğunu, bu nedenle her şeyi göze aldığını ifade ederken, ailesinin "gidersen bir daha geri gelemezsin" şeklindeki sözlerine rağmen İstanbul'a geldiğini söyledi.

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Oyunculuk için genç yaşta İstanbul'a taşınma kararı alan Özkan, "oyunculuk denen sektör İstanbul'dan doğuyor bu yüzden İstanbul'a taşınmalıyım mı cümle olarak biliyordum ama konservatuar ve güzel sanatlar dönemindeyken de hiçbir zaman İstanbul'un büyüsünden korkmadım, başıma gelebilecek her türlü şeyi biliyordum, bir kadın olarak, bir genç kadın olarak, bu sektörde var olmaya çalışan bir kadın olarak bir sürü şeyi tahmin edebiliyordum" dedi.

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Devrim Özkan o zamanlarda yaşadığı zor günleri anlatırken " Çok özür diliyorum maddi olarak örnek vereceğim, o zaman üniversite öğrencisiyim, sadece KYK var cebimde 435 lira. 435 lirayla ben İstanbul'a taşındım. Gerisinin geleceğini de bilmiyordum" dedi.

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