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Dezenfektan oyununu polis bozdu

İstanbul’da dezenfektan adı altında üretilen ve kaçak alkol imalatçılarına pazarlandığı ileri sürülen 3 ton 150 litre etil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:30
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Dezenfektan oyununu polis bozdu

Dezenfektan oyununu polis bozdu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de bir adreste dezenfektan adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde kaçak alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği bilgisine ulaştı. 

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adresi takibe alan polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan izleme ve takibin devamında 3 Mart’ta iş yerine operasyon düzenlendi, depoda arama yapıldı. 

Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda kolilere konulmuş 5’er litrelik bidonlar içinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lirayı bulan toplam 3 ton 150 litre etanol ya da metanol olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi. 

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları tespit edildi. 

Üretimi yapılan etil alkol sıvıların, farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan şahıslara 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiği belirlendi.

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