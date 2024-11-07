DGS 2024 ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden kontrol edilecek?

25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih işlemleri 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Heyecanla beklenen DGS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından geldi. Peki, ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...

2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.’’



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

EK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.