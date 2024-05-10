DGS başvuruları başladı

Kaynak: Haber Merkezi
DGS başvuruları başladı
DGS başvuruları bugün başladı 20 Mayıs 2024 tarihlerinde bitecek. DGS başvuru işlemleri online olarak yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurularının bugün itibariyle başladığı açıklandı.

Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını bugün tamamlamak zorunda olarak tanımlandı.

DGS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS başvurularının 10 Mayıs – 20 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında yapılacağı aktarıldı. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS NASIL YAPILACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara dijital ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulaması şeklinde olacak.

Testte, 50 dijital ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru olacak.

Sınavda geçiş testi, lisans yapılandırmasındaki başarıda etkili olan dijital ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) özelliklerinin standardını amaçlamaktadır.

Bu amaçlanan ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve ölçümlere yönelik olmayacak.

Test takipleri, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumlarından mezun olabilecek cevapları niteliğinde yapılacak.

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