DGS ek tercihleri başladı. ÖSYM duyurdu

2024 DGS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ek tercih işlemleri başladı. İlk tercih sonuçlarından sonra bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzuna göre yeniden tercih yapacak.

2024 DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.