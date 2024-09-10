DGS sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
DGS sonuçları açıklandı

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının bugün itibarıyla sorgulanabileceği açıklandı.

30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden ulaşabilecekler.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. Tercih tarihleri belli olduğunda, detaylı bilgiler haberimizde yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallar geçerli olacak.

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