DHKP-C operasyonunda 30 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları anlaşılan 40 şüpheli şahıs tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri tarafından, İzmir merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u yakalandı ve gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın ise 5’inin yurtdışında olduğu, 2’sinin cezaevinde olduğu ve 3’ünün ise firari olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 30 şahıs, sorguları için İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.