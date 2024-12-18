DHL e-ticaret ağını genişletiyor

DHL Express, Asya Pasifik bölgesindeki havacılık ağı ve kara tesislerinde yaptığı yeniliklerle küresel ticaret taleplerine yanıt veriyor. Şirket, 2023 ile 2024’ün ilk üç çeyreği arasında, Asya Pasifik ve dünya genelinde taşınan gönderilerde %6’lık bir artış kaydetti. Bu artış, bölgenin uluslararası ticaretteki yükselen önemini ortaya koyuyor.

DHL Express Asya Pasifik CEO’su Ken Lee, bu büyümeyi küresel tedarik zincirlerindeki çeşitlenmeye, ekonomik dönüşümlere ve hızla gelişen e-ticaret sektörüne bağladı. “Öngörülü planlamalarımız sayesinde talepteki bu değişimlere zamanında ve stratejik iyileştirmelerle yanıt verebiliyoruz,” diyen Lee, özellikle yoğun tüketici trafiğinin yaşandığı dönemlerde müşterilere güçlü bir destek sunduklarını belirtti.

SİNGAPUR VE MALEZYA’DA İNOVATİF TESİSLER

Güneydoğu Asya, yenilikçi yatırımları ve ticaret anlaşmalarıyla hızla büyüyen bir ticaret destinasyonu haline geldi. Bu kapsamda, DHL, Singapur’daki Güney Asya Merkezi’ni geliştirdi. Changi Havalimanı yakınındaki bu tesis, malzeme işleme sistemlerini geliştirerek sıralama kapasitesini %40 artırdı. Ayrıca, yeni X-ray cihazlarıyla tarama kapasitesinde %30’luk bir iyileşme sağlandı.

Malezya’da ise Ekim 2024’te, 60 milyon avro yatırımla Kuala Lumpur’da ileri teknoloji bir kapı tesisi açıldı. 13.000 metrekarelik bu karbon-nötr tesis, tam otomatik sıralama sistemi ve enerji verimli su ile elektrik sistemleriyle dikkat çekiyor. Malezya, özellikle elektronik üretimi alanında önemli bir kaynak noktası olarak öne çıkıyor.

YENİ HAVA HATLARI VE BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ

DHL, Eylül ayında Hong Kong ile Jakarta arasında doğrudan uçuş başlatarak bağlantı süresini ve hizmet kalitesini artırdı. Hong Kong’da açılan Batı Hizmet Merkezi ise günlük 50.000’den fazla gönderiyi işlerken sürdürülebilir bina uygulamalarıyla LEED Altın Sertifikası aldı.

Japonya’da, Japon Havayolları ile genişletilen iş birliği kapsamında Seul, Şangay ve Taipei gibi önemli pazarlara bağlantılar güçlendirildi. Hindistan’da ise Yeni Delhi’de ilk otomatik sıralama merkezini açan DHL, artan lojistik taleplerine hızlı ve etkin bir yanıt sunuyor.

DHL Express, küresel ticaretin ekonomik büyüme için hayati olduğunu vurgulayarak, müşterilerini uluslararası pazarlara bağlamaya ve sürdürülebilir yeniliklerle büyümeye katkı sunmaya devam ediyor.