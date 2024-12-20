Diablo 4’te hediye zamanı

Blizzard, Diablo 4’ün 2024 yılındaki tatil etkinliği kapsamında oyuncuları heyecanlandıracak bir dizi ödül sunuyor. 17 Aralık’ta başlayan ve 2 Ocak’a kadar sürecek olan etkinlikte, oyuncular "Şeytanın Sıçrayışı" adı verilen bir görev serisinde birbirinden değerli hediyeler kazanacak. Etkinlik boyunca, Sanktuario’da sayıları artan hazine goblinleri öldürerek eşsiz eşyalar ve ödüller kazanmak mümkün.

EŞSİZ VE ZAMAN SINIRLI ÖDÜLLER

Hedef, 5 milyon hazine goblini öldürmekle başlıyor ve her yeni aşamada daha değerli ödüller kazanılıyor. İlk aşamayı tamamlayanlar, "Efsanevi Silah Sandığı" ve birkaç rastgele rune gibi hediyelere sahip olabilecek. İkinci aşamaya gelindiğinde ise oyuncular, bir adet efsanevi ve bir adet benzersiz silah elde edebilecekler. 15 milyon goblin öldüren oyuncular için ise, yeni bir at ödülü ve üst düzey eşya ödülleri bekliyor. Tüm etkinlik boyunca oyuncular, kazandıkları ödülleri almak için Kyovashad’daki Goblin Alanı’na başvurmalı.

ÖDÜLLER NE ZAMAN SONLANIYOR?

Blizzard, ödüllerin sınırlı bir süre için geçerli olduğunu belirtiyor. 2 Ocak’a kadar ödüller, her aşama tamamlandıktan sonra alınabilir. Ancak bu tarihe kadar eşyalar alınmazsa, etkinlik sonlanacak ve hediyeler kaybolacak. 3. aşamadan itibaren, bazı ekstra kozmetik ödüller için mağazayı da ziyaret edebilirsiniz. Oyuncular, zaman kısıtlamasına dikkat ederek tüm ödülleri en kısa sürede toplamalı.

Bu etkinlik, hem Diablo 4 severler için eğlenceli bir tatil etkinliği sunuyor hem de ödüllerle oyuncuların oyun deneyimini daha da zenginleştiriyor. Oyuncular, hem ekip çalışması yaparak hem de hızlı hareket ederek özel eşyaların sahibi olabilirler.