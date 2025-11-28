Trendyol 1. Lig'de 15. haftasının açılış maçında Amedspor Esenler Erokspor'u konuk etti.
Karşılaşmada 39'uncu dakikada Mikail Okyar'ın golüyle öne geçen Erokspor devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Zorlu mücadelenin 78'inci dakikasında Poko ile eşitliği sağlayan Amedspor 87'de Diagne'nin penaltı golüyle öne geçerek sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Amedspor 29 puana yükselirken Erokspor ise 28 puanda kaldı.
DIAGNE'DEN 14 MAÇTA 14 GOL
Amedspor'a beyaz noktadan galibiyeti getiren Mbaye Diagne ise 1. Lig'de çıktığı 14. maçında 14'üncü kez ağları havalandırdı.