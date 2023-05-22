Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı mücadelede Diagne, Karagümrük adına takımının beraberlik golünü attıktan sonra sevinmedi. O anlar sosyal medyada merak konusu oldu.

Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. İstanbul temsilcisinde forma giyen Mbaye Diagne, ilk yarıda takımının attığı tek golün sahibi oldu.

SEVİNÇ YAŞAMADI
Öte yandan Mbaye Diagne'nin gol sonraki hareketi gündem oldu. 31 yaşındaki Senegalli forvetin attığı gole sevinmemesi dikkat çekti. Diagne golün ardından ellerini havaya kaldırarak sevinç yaşamadı.

TARAFTARLAR PAYLAŞIM YAPTI
Mbaye Diagne'nin bu hareketi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Futbolseverler tecrübeli forvetle ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Mbaye Diagne 19 gol, 6 asistlik katkı verdi.

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