Diamond Tema’dan Özgür Özel’e sitem

Diamod Tema isimli genç, katıldığı YouTube programında, şeriatı savunan Asrın Tok ile fikirsel bir tartışmaya girmiş ve kullandığı ifadelerden dolayı şeriatçı kesim tarafından hedef gösterilmişti. Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Tema, yurt dışına çıktığını ifade etmişti.

Diamond Tema, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel’e sitemde bulundu. Özel’in bir televizyon programına katılacağını aktardığı paylaşımını alıntılayan Tema, Özel’i, günlerdir yaşadıkları için tek kelime etmediği için eleştirdi.

Tema, Özel’e, “Şeriat karşısında konuşan bir genci fikren alt edemeyince günlerdir iftira ile boğmaya çalışıyorlar, devletin bakanı sanki tek işi buymuş gibi 2 günde yakalama kararı çıkarttığı ile övünüyor ve siz bu konu hakkında tek kelime etmediniz Özgür Bey,” ifadelerini kullanarak seslendi.

“Başka mahalle için muhtarlık oynayan kendi mahallesinden olur. Umarım bu programda konuşursunuz,” ifadesini kaydeden Tema, Özel'in “bu hafta neler olduğunu konuşacağına emin olduğunu, sadece neler olduğunu bildiğinden emin olmadığını ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Diamond Tema, geçtiğimiz günlerde “Yer6 Film” isimli YouTube kanalına konuk olarak katılmış ve burada sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile “şeriat” konulu bir tartışma programına katılmıştı. Tema, söz konusu programda, Türkiye’nin din kurallarıyla yönetilmesi gerektiğini savunan Tok’a karşı argümanlar sunmuş ve Ortodoks Sünni İslam’ın temel metinlerinden olan, hadis derlemesi Sahih-i Buhârî’den örnekler vermişti.

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216 / 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı” ifadelerini kaydetmişti.

Daha sonra ise, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirmiş ve Tema hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.