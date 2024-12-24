Diavik Elmas Madeni yenilenebilir enerjiye öncülük ediyor

Kanada’nın kuzeyindeki çorak arazilerde yer alan Diavik Elmas Madeni, artık yalnızca elmas üretimiyle değil, yenilenebilir enerjiye öncülük eden projeleriyle de gündemde. Rio Tinto Madencilik şirketi, madene 3,5 MW kapasiteli bir güneş enerji santrali kurarak bölgenin enerji üretiminde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu proje, 6.620 panelle Kanada’nın en büyük şebekeden bağımsız güneş enerjisi projesi olarak dikkat çekiyor.

Yılda 4,2 milyon kilovat-saat temiz enerji üreten bu sistem, aynı zamanda yılda bir milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylelikle, 2.900 ton karbon salınımı azaltılmış oluyor ki bu da 630 aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir çevresel etki yaratıyor.

MADENCİLİKTE TEMİZ ENERJİ DÖNEMİ

Diavik Elmas Madeni’nin yenilenebilir enerjiye geçişi, madencilik sektöründe sürdürülebilirlik adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. 2026 yılı sonunda madende elmas üretiminin sonlandırılması planlanırken, güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları, madenin kapatma sürecindeki enerji ihtiyaçlarının %20-25’ini karşılamaya devam edecek.

Diavik’in Operasyon Müdürü Matthew Breen, bu dönüşümle ilgili şunları söyledi: “Bu proje, iş yaptığımız çevrenin bir parçası olduğumuzu kanıtlıyor.” Kanada Kuzeybatı Toprakları Hükümeti’nin de bu projeye 3,3 milyon Kanada doları (yaklaşık 2,4 milyon ABD doları) destek vermesi, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ BİR STANDART

Diavik projesi, Rio Tinto’nun karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %50 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedeflerinin bir parçası. Güneş enerji santralinin inşası, 2024 yılında Alberta merkezli Solvest firması tarafından tamamlandı ve bu girişim, şirketin yenilenebilir enerjiye geçişteki kararlılığını gösteriyor.

ELMAS ÜRETİMİNDEN TEMİZ ENERJİYE EVRİM

2003 yılında elmas üretimine başlayan Diavik Madeni, Kanada’nın kuzey madencilik sektörünün simgesi haline gelmişti. Ancak bugünkü dönüşümüyle, sadece bir maden değil, sürdürülebilir enerji üretiminde bir lider olarak yeniden tanımlanıyor. Yılda 4,2 milyon kilovat-saat temiz enerji üreten Diavik, madenciliğin çevresel duyarlılık ve yenilikle nasıl uyumlu hale gelebileceğini kanıtlıyor.