Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları"

Ünlü model Didem Soydan, bir takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı ve Instagram sayfasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Damla Baylan
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları"

Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olmuştu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan Soydan, hâlâ eski bir sevgilisine aşık olduğunu ve o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı.

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Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan'ın açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edilmişti.

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Sosyal medya kullanıcıları, bu açıklamalarının ardından güzel modelin bahsettiği kişinin 2014-2016 arasında aşk yaşadığı müzisyen Can Bonomo olduğunu öne sürmüştü. Bonomo, 2018'de oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş ve 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına almıştı.

Soydan, bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün itibarı ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme ait bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin."

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39 yaşındaki Didem Soydan, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

730 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından aynadan çektiği bir videosunu yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 9 binden fazla beğeni geldi.

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Takipçilerinin; "Tüm ülke Didem Soydan'ı konuşuyor şu an", "Uma Thurman canlandı gözümde" ve "Yanıyorsun" gibi yorumlar yaptığı Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" mesajına kayıtsız kalamadı. Takipçisine yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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'TEMİZLEDİK CÜHELALARI'

"Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları."

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