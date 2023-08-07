Didem Soydan'ın ''hala aşığım'' dediği kim çıktı?

Katıldığı bir programda aşık olduğu kişinin evli olduğunu ve bir ailesi olduğunu söyleyen manken Didem Soydan’dan Can Bonomo iddialarına yalanlama geldi.

Didem Soydan'ın ''hala aşığım'' dediği kim çıktı?

Manken Didem Soydan YouTube’da Melis İşiten’in sunduğu programda, eski aşkından “Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var” ifadelerini kullanmış ve konuşmasının devamında “Aşık olduğum kişi hala aynı” diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söylemişti.

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TÜM GÖZLER CAN BONOMO’YA ÇEVRİLDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler Soydan’ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo’ya çevrildi.

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Didem Soydan’la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo’nun Roman adında bir oğlu var.

“DEDİĞİM KİŞİNİN ABD’DE OLDUĞUNU TÜM SEKTÖR BİLİYOR”

Can Bonomo’nun adının gündeme gelmesinin ardından Didem Soydan, bir takipçisine yanıt verdi. Ünlü manken “Tüm sektör ve yakın çevrem bu bahsettiğim hâlâ aşığım dediğim kişinin kim olduğunu biliyor, bahsettiğim kişinin 4 sene Amerika’da yaşadığını da biliyor o sebeple gelip burada atıp tutma” dedi.

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