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Didem Ünsal transparan giydi gören bir daha dönüp baktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan son olarak transparan elbisesiyle davette boy gösterdi. Tanga giyen ve arkasını dönerek poz veren modele bir bakan bir daha baktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:34
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Didem Ünsal öyle bir transparan giydi ki gören bir daha dönüp baktı

Didem Ünsal transparan giydi gören bir daha dönüp baktı
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan manken Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde mayolu pozları tepki çeken Soydan takipçisine Didem Soydan da ardından "Sen ne yapıyorsun tam zamanıyken? El de telefon Instagram’da Didem Soydan’a yorum yaparak mı önlüyorsun felaketleri? Güzel iş yersen tabii" yanıtını vermişti.

Güzel model bu sefer de bir davet için hazırlandı. Transparan giyen Didem Soydan tanga seçimiyle olay oldu.

Arkasını dönerek poz veren ve o pozu da paylaşan Soydan'a bir bakan bir daha baktı.

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