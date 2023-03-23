Didem Ünsal transparan giydi gören bir daha dönüp baktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan manken Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde mayolu pozları tepki çeken Soydan takipçisine Didem Soydan da ardından "Sen ne yapıyorsun tam zamanıyken? El de telefon Instagram’da Didem Soydan’a yorum yaparak mı önlüyorsun felaketleri? Güzel iş yersen tabii" yanıtını vermişti.

Güzel model bu sefer de bir davet için hazırlandı. Transparan giyen Didem Soydan tanga seçimiyle olay oldu.

Arkasını dönerek poz veren ve o pozu da paylaşan Soydan'a bir bakan bir daha baktı.