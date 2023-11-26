Didim'de balıkçılara eş zamanlı denetim

Balık avı sezonu ile beraber denizde hareketlilik yaşanırken, bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli olarak denetim gerçekleştirdi. Didim’de bulunan karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve denizde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yakalanan balıkların boy ölçümleri de yapılırken denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.