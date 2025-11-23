Didim Belediyesi, çocukların haklarını anlatmak için onlara yönelik renkli bir etkinlik düzenledi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü hem bilgilendirici hem de eğlenceli aktivitelerle kutlandı. Çocukların haklarına dair farkındalık kazanmasını hedefleyen programda, miniklerin büyük ilgi gösterdiği interaktif bir soru–cevap bölümü gerçekleştirildi.

Program boyunca çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, etkinliğin sonunda duygu ve düşüncelerini kaleme alarak Belediye Başkanı Hatice Gençay’a mektuplar yazdı.