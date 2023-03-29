Didim'de denizde bir ceset daha bulundu

İHA'nın haberine göre, Didim Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu

Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Belediye Cenaze Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkartıldı.

Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor.

Didim’de dün başka bir sahilde de erkek cesedi bulunmuştu.