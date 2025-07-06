Didim’de feci kaza! “Oğlum” feryadı yürekleri dağladı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Mavişehir Mahallesi Mersindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan A. idaresindeki 34 SN 2985 plakalı Chery marka otomobil, kavşakta U dönüşü yapmak isterken Ulaş T. yönetimindeki 07 GCT 13 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ulaş T., yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gencin bilincini açık tutmak için seferber oldu.

OĞLUNU YERDE YARALI OLARAK GÖREN BABA FERYAT ETTİ

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen Ulaş T.'nin babası, oğlunu yerde yaralı halde görünce "Oğlum" diyerek feryat etti. Babanın yürek yakan çığlıkları çevrede duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.