Didim’de gıda denetlemeleri yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim’de gıda denetlemeleri yapıldı

Aydın Didim’de Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler, ilçe içerisinde bulunan zincir marketlerinde taklit ve tağşiş ürünleri denetimi yaptı. Ekipler reyonlarda satışa sunulan bazı ürünlerden numune alarak incelemeye aldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesi için zincir marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ve kesinleşen taklit, tağşiş ürünlerin peşine düştü. İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, eşzamanlı olarak zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Tağşiş ve taklit ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol eden ekipler, tek tek rafları ve ürünleri inceledi. Tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanırken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın denetimleri sonucunda alınan numunelerle taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin piyasa bulunurluğunu kontrol etmek ve toplatılmayan ürünlerin toplanmasını sağlamak amacıyla ulusal zincir marketleri de kapsayan eş zamanlı denetimler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Didim’de gıda denetlemeleri yapıldı

Didim’de gıda denetlemeleri yapıldı

Didim’de gıda denetlemeleri yapıldı

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