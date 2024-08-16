Didim'de makilik alanda yangın

Kaynak: İHA
Didim'de makilik alanda yangın

Aydın Didim’de makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Sıcakların artış göstermesi ve ihmallerden kaynaklardan sebeplerden dolayı, orman yangınları anız yangınları artış gösterdi.

Ülkenin neredeyse birçok yerinde görülen yangınlar bugün Aydın Didim’de görüldü.

Meydana gelen yangın, Akyeniköy Mahallesi Balova mevkii yakınlarında saat 13.30 civarında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında bölgedeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti.

Ekipler, 2 helikopter ve 1 uçak da sortileri yardımıyla yangına havadan destek veriyor.

Havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahalelerine tüm hızıyla devam ediyor.

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