Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı

Kaynak: İHA
Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı
Aydın Didim'de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde öğlen yaşandı. Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşakta henüz öğrenilemeyen bir sebeple otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazaya şahit olanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Arslan'a (30) ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Arslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

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