Didim'de uyuşturucu ve silah operayonu

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda düzenlediği baskında Y.Ü. ve Ü.D. isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 3 adet otomatik av tüfeği, 45 adet 9mm fişek, 22 adet 7.65mm fişek, 15 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet muşta, 5,54 gram esrar maddesi, 11 adet Lyrica sentetik ecza, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

