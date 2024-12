Diego Gomez, Brighton'a imzayı attı

Premier Lig ekiplerinden ve milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Paraguay milli takımında da forma giyen Diego Gomez’i Inter Miami’den transfer ediyor. Genç futbolcunun transferi, ara transfer döneminin başlayacağı 1 Ocak 2025 itibariyle resmiyet kazanacak.

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Diego ile çok yakında çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kendini şimdiden kanıtladı. Premier Lig’e uyum süreci gerekecek, ancak büyük katkı sağlayabileceğine inanıyorum.”

PARAGUAY’DAN ABD’YE UZANAN KARİYER

Futbol kariyerine Paraguay’ın Libertad kulübünde başlayan Gomez, Mayıs 2022’de Copa Libertadores’te sahne aldı. Bu dönemde çıktığı 52 maçta altı gol kaydetti ve dikkatleri üzerine çekti. Temmuz 2023’te ise Lionel Messi’nin de formasını giydiği Inter Miami’ye transfer oldu.

Inter Miami’deki ilk sezonunda beş maçta bir gol atan Gomez, ikinci sezonunda daha çok forma şansı bularak 28 maçta altı gol attı ve takımın MLS play-off’larına kalmasına yardımcı oldu. Şimdiden Paraguay milli takımında 12 kez forma giyen ve 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ülkesi için sahaya çıkan oyuncu, dinamizmi ve gol katkısıyla dikkat çekiyor.

BRİGHTON’DA YÜKSEK BEKLENTİLER

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler’in yanı sıra teknik direktör David Weir de oyuncunun potansiyeline vurgu yaptı: “Gomez, gol ve asist katkısı sağlayabilen dinamik bir orta saha oyuncusu. Fiziksel profili, Premier Lig’deki zorluğa uyum sağlamasında önemli bir rol oynayacak. MLS sezonunu yeni tamamladı ve ocak ayında kadromuzda rekabet için hazır olacağından eminiz.”

Brighton, transfer detaylarını şimdilik gizli tutuyor ancak Gomez’in takıma katılması, Şubat 2025’te başlayacak yeni Premier Lig macerasında büyük umutlar vaadediyor.

Soon to be a Seagull! ???????????? pic.twitter.com/wfgSp7wcKv