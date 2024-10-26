Dijital bağımlılığın çocuklardaki büyük zararı ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Düzenleme: Erdem Avşar
Dijital bağımlılığın çocuklardaki büyük zararı ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Dijital bağımlılığın çocuklarda öğrenme güçlüğüne sebep olduğu bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı.

Son yıllarda dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki etkileri giderek daha fazla tartışılıyor.

Uzmanlar, dijital cihazların aşırı kullanımının çocuklarda öğrenme güçlüğüne yol açtığını belirtiyor. Klinik Psikolog Ayşegül Nezor, bu durumun çocukların okulda odaklanmalarını zorlaştırdığını ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor

Amerikan Pediatri Akademisi'nin raporlarına göre, günde iki saatten fazla ekran kullanımı, çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları ve akademik başarısızlık riskini artırıyor.

Özellikle 10-13 yaş aralığındaki çocukların dijital bağımlılığa daha açık olduğu ve bu yaş grubunun okul performansında belirgin düşüşler yaşadığı gözlemleniyor.

Psikolog Nezor, "Dijital bağımlılık, çocukların sosyal becerilerini de olumsuz etkiliyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler, çocukların yüz yüze iletişim kurma yeteneklerini zayıflatıyor ve bu da öğrenme süreçlerine yansıyor" diyor.

Ayrıca, dijital cihazların aşırı kullanımının fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Uzun süreli ekran kullanımı, göz yorgunluğu, baş ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor.

Çocuk Psikologu Dr. Ayşe Yılmaz, dijital bağımlılığın öğrenme güçlüklerine sebep olma konusunda dikkat edilmesi gereken bir sorun olduğunu ifade ediyor. Dr. Yılmaz, "Çocukların sürekli olarak dijital cihazlarla etkileşimde bulunmaları, sosyal becerilerinin gelişimini engelleyebilir ve öğrenme süreçlerinde zorluk yaşamalarına yol açabilir" diyor.

Eğitim Uzmanı Prof. Mehmet Demir ise, "Dijital bağımlılık, çocukların problem çözme yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, ailelerin çocuklarının dijital medya kullanımını dikkatli bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran süresini sınırlamaları ve dijital cihaz kullanımını dengelemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Çocukların daha fazla fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve sosyal etkileşimlerinin artırılması, dijital bağımlılığın olumsuz etkilerini azaltmada önemli adımlar olarak görülüyor.

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