Dijital bağımlılık bedensel ve ruhsal hastalıkları tetikliyor

Sanal ağlar, bilinçsiz kullanımda ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Derya Uludüz, "Sanal ortamlar sosyalleşmeyi engelliyor. Bu durum zamanla derin yalnızlıklara ve bu yüzden artan stres de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yalnızlık hissi kardiyovasküler sağlık üzerine olumsuz etkilere yol açıyor. Yalnızlık stres hormonu kortizolü artırıyor." diye konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dijital bağımlılık bedensel ve ruhsal hastalıkları tetikliyor

Karar'ın haberine göre; Hayatımızın bir parçası haline gelen sanal ağlar, bilinçsiz kullanımda ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Bu durum bedensel ve ruhsal hastalıkların tetiklenmesine neden oluyor’’ dedi.

Kişisel bir sorun olarak görülen yalnızlık bugün teknolojik gelişmelerle birlikte küresel bir sağlık krizine dönüşmüş durumda.

Bu sessiz salgının insanları giderek birbirinden uzaklaştırdığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Sanal ortamlar sosyalleşmeyi engelliyor. Bu durum zamanla derin yalnızlıklara ve bu yüzden artan stres de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yalnızlık hissi kardiyovasküler sağlık üzerine olumsuz etkilere yol açıyor. Yalnızlık stres hormonu kortizolü artırıyor. Yalnız kişilerin sağlıksız yaşam tarzı seçimleri daha yüksek bu da hipertansiyon riskini artırabiliyor. Bilimsel araştırmalar yalnızlığın zamanla Alzheimer riskini artırmasının yanında önemli bilişsel bozukluklara da yol açabileceğini ortaya koyuyor ve inme riskini artırıyor” dedi.

Öne Çıkanlar
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Hisseli tapuda büyük tehlike 'Bunu yapan tapusunu kaybedecek' Gündem
Hisseli tapuda büyük tehlike 'Bunu yapan tapusunu kaybedecek'
Gölgesinde dinlendiği duvar öldürdü Gündem
Gölgesinde dinlendiği duvar öldürdü
Siron nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Siron nasıl yapılır?
Feyyaz Uçar'dan derbi sözleri: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Spor
Feyyaz Uçar'dan derbi sözleri: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
Tebliğciler dua etti pavyondakiler ‘amin’ dedi Gündem
Tebliğciler dua etti pavyondakiler ‘amin’ dedi
Oyunucu Aslı Enver'in minik kızı Elay ilk uçak yolculuğunu yaptı Magazin
Oyunucu Aslı Enver'in minik kızı Elay ilk uçak yolculuğunu yaptı
Hadise çömelerek poz verince alay konusu oldu Magazin
Hadise çömelerek poz verince alay konusu oldu