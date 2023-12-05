Dijital bağımlılık bedensel ve ruhsal hastalıkları tetikliyor

Karar'ın haberine göre; Hayatımızın bir parçası haline gelen sanal ağlar, bilinçsiz kullanımda ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Bu durum bedensel ve ruhsal hastalıkların tetiklenmesine neden oluyor’’ dedi.

Kişisel bir sorun olarak görülen yalnızlık bugün teknolojik gelişmelerle birlikte küresel bir sağlık krizine dönüşmüş durumda.

Bu sessiz salgının insanları giderek birbirinden uzaklaştırdığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Sanal ortamlar sosyalleşmeyi engelliyor. Bu durum zamanla derin yalnızlıklara ve bu yüzden artan stres de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yalnızlık hissi kardiyovasküler sağlık üzerine olumsuz etkilere yol açıyor. Yalnızlık stres hormonu kortizolü artırıyor. Yalnız kişilerin sağlıksız yaşam tarzı seçimleri daha yüksek bu da hipertansiyon riskini artırabiliyor. Bilimsel araştırmalar yalnızlığın zamanla Alzheimer riskini artırmasının yanında önemli bilişsel bozukluklara da yol açabileceğini ortaya koyuyor ve inme riskini artırıyor” dedi.