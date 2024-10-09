Dijital çağın gençleri zehirleyen akımları

EMİN DEMİREL / Yeniçağ

Sosyal içerikli aplikasyonlar ya da platformların özellikle gençler arasında oluşturduğu olumsuz etki tartışılırken dikkatler onların en yaygın kullandıkları uygulamalara çevrildi. Türkiye’de de gündemin ilk sıralarını oluşturmaya devam eden Discord, İncel ve Manosfer gibi uygulamaların temel tanımları şöyle:

DİSCORD PAYLAŞIMI

Kullanıcıların topluluk kurarak mesajlaştığı, sesli ve görüntülü iletişim kurabildiği Amerikan menşeli bir uygulamadır. İlk başta oyun için tasarlanan Discord zamanla farklı ilgi alanlarına yayılmış ve 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaşmıştır. Medya paylaşımı, eğitim, yazılım, etkinlik düzenleme gibi alanlarda faaliyet göstermiştir.

İNCEL KÜLTÜRÜ

İncel'ler, İngilizce 'istemsiz bekarlar' anlamına gelen "involuntary celibate" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, "romantik ilişkilerindeki başarısızlıklarından dolayı kadınları ve toplumu suçlayan heteroseksüel erkeklerden" oluşan bir grup. Sitelerinde yalnızca erkeklerden oluşan bu gruplarda, kadın düşmanlığı ve anti-feminizm görüşleri yer alıyor.

1997 yılında henüz Facebook, Instagram, Tinder ya da MySpace henüz yokken, 20'li yaşlarında bir kadın, kendisi gibi toplumda önyargılarla karşılanan yalnız insanları bir araya getirecek çevrimiçi bir topluluk kurdu.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan kadın, 2018 yılında BBC'ye verdiği demeçte, Involuntary Celibacy Project (İstemsiz Bekarlık Projesi) adını verdiği bu topluluğu, kadın ve erkeklerin sorunlarını konuştuğu "arkadaşça bir yer" olarak tanımlıyordu.

İncel kısaltmasıyla anılan toplulukla tanışan ve evlenen bir çift bile vardı. İncel kavramı o dönemde, "kadın ya da erkek, yalnız ve hiç cinsel ilişkiye girmemiş veya uzun süredir ilişkisi olmayanları" tarif ediyordu.

İncel kültürünün, bugün kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa evrildiği öne sürülüyor.. 'İncel'lerin temel düşünce şekli şu şekilde ifade ediliyor: "Eğer biz (incel'ler) sorunlarımızı çözemiyorsak sorunlarımızı YOK etmeliyiz... Bir gün incel'ler gerçek güçlerini ve sayılarını fark edecekler ve bu baskıcı feminist sistemi devirecekler."

ERKEKLER KULÜBÜ MANOSFER

Kanada İnsan Hakları Müzesi'nden Steve McCullough'ya göre, Manosfer Topluluğu, açıkça kadın düşmanı, feminizm karşıtı duyguları barındıran erkek gruplarından oluşuyor. Cinsiyet normlarının "doğal" olduğunu ve "erkek üstünlüğünü" savunuyor. Onların gözünden bakıldığında kadınların yüzyıllardır verdiği “cinsiyet eşitliği mücadelesi” büyük sorun.

Bu gruba mensup erkekler, gücü ve ayrıcalığı paylaşmak istemiyor ve bunun sorumlusunun da kadınlar olduğunu düşünüyor. Manosfer dili, dışlama, küçümseme, erkek gücü ve erkek haklılığı üzerine kurulu. Bu erkeklerde yalnızlık, depresyon ve intihar vakalarının yüksek olduğu biliniyor.

Manosfer topluluğun alt grupları arasında incel'ler, erkek hakları savunucuları, "red pill"ciler(gerçekliği acımasız bir şekilde görmeye çalışanlar), "pick-up artistler"(kadınları tavlamaya çalışanlar) ve erkek ayrılıkçıları yer alıyor.

Mavi hap, Kırmızı hap; Araştırmacılar, bu hapların bir dönem revaçta olan Matrix filminde işlendiğini kaydediyorlar. "Kırmızı hap" manosfer topluluğunda önemli bir başyapıtı temsil ediyor. Filmde ana karakter Neo'dan iki hap arasında seçim yapması isteniyor. Mavi hap alındığında keyif veren bir dünyada yaşamayı sürdürüyor. Kırmızı hapı alırsa acı dolu gerçeği kabul edeceği "gerçek dünya"da yaşayacak.

Alfalar ve Betalar; Alfa olmak, Manosfer topluluğundaki birçok erkek için ulaşılması arzu edilen bir hedef. Alfa erkekler, hem kendilerini hem de başkalarını tam anlamıyla kontrol eden, lider konumunda olan ve partnerlerini seçme şansına sahip kişiler.. Betalar ise bunun tam zıttı; Fiziksel ve psikolojik olarak zayıf, cinsel açıdan çekici olmayan, itaatkar ve gerçek erkekliğe ulaşmak için gerekli özelliklerden yoksun olarak tanımlanıyor.

Chad ve Stacy; Chad, dış görünüşü en iyi olan erkekleri tanımlayan bir kavram. Yakışıklı olarak tanımlanan erkekler Chad oluyor. İncel'lere göre tüm kadınlar bu erkeklerle birlikte olmak istiyor. Chad'ler "nihai alfa" olarak tanımlanıyor.

Stacy'ler ise Chad'in kadın versiyonu. Stacy'ler çekici, cinsel olarak arzu edilen, çok sayıda kişiyle ilişkisi olan fakat yüzeysel kadınları tanımlıyor. Chad'ler ve Stacy'ler, erkekler ve kadınlar hakkında klişe bir bakış açısını, gerçeklikten çok stereotiplerin yer aldığı görüşünü vurguluyor.

Awalt; Kadınların sığ, samimiyetsiz, ahlaksız, mantıktan ziyade duygularla hareket eden, maddi kazançla motive olan kişiler olduğunu ima etmek için kullanıyorlar. Awalt ayrıca erkeklerin daha ahlaklı rasyonel, zeki ve onurlu olduğunu ifade etmek için de kullanılıyor.