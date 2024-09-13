Dijital dünyanın en iyilerini onurlandıran ödüllere başvuru süreci uzatıldı

22 yıldır Türkiye’de web ve mobil projelerin bağımsız ve şeffaf bir biçimde yarıştığı Altın Örümcek Ödülleri'nin 2024 edisyonundan önemli bir haber geldi. Türkiye'nin ilk internet hizmeti sağlayıcılarından DorukNet'in bulut bilişim çözümlerini sunduğu markası DorukCloud'un ana sponsoru olduğu 22. Altın Örümcek Ödülleri'nin başvuru süreci, yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı. DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri tarafından yapılan açıklamada, başvuru sürecinin 24 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

22 YILDIR BAĞIMSIZ BİR BİÇİMDE DÜZENLENİYOR

22 yıldır Türkiye'de herhangi bir vakıf ya da derneğe bağlı olmadan, tamamen şeffaf biçimde düzenlenen ilk ve tek yarışma unvanını taşıyan Altın Örümcek Ödülleri’nin başvuru süreci 12 Ağustos'ta başlamıştı. 6 Eylül olarak belirlenen son başvuru tarihi, her yıl dijital ve kreatif ajansların en iyi projelerini kamuoyunun ve bağımsız jürinin beğenisine sunduğu yarışmaya yoğun talep sebebiyle 24 Eylül’e kadar uzatıldı. Altın Örümcek Ödülleri’nin LinkedIn hesabından ve e-bülteninden yapılan açıklamada, projelerini henüz tamamlayamayan katılımcıların da 24 Eylül'e kadar başvurularını gerçekleştirebilecekleri vurgulandı.

Altın Örümcek’in, Türkiye internet ekosisteminin 22 yıllık mirasını yansıttığını vurgulayan DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, "Bu yıl DorukCloud markamızla ana sponsoru olduğumuz DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri, ülkemizin internet yolculuğuna tanıklık eden, arşiv niteliği yüksek, sektörün en iyi uygulamaları için bir vitrin vazifesi gören bir organizasyon. 1993'te kurulan, Türkiye'de internet hizmetlerini sağlayan ilk şirket olan DorukNet'in bulut bilişim çözümlerini sunduğu markası DorukCloud, ülkemizde dijitalin geleceğine ve inovasyonun altın standardına yön veren yarışmanın başarılı projelerinin daha geniş kitlelerine ulaşmasını desteklemeyi hedefliyor” dedi.

22 YILDA 40 BİNE YAKIN BAŞVURU ALDI

2002’de başlatılan ve o günden bu yana kesintisiz bir biçimde sürdürülen, bu süreçte web ve mobil projelerde inovasyonun altın standardına dönüşen Altın Örümcek Ödülleri'ne 2002’den bu yana 5.985 marka ve 426 ajans 39.314 başvuru yaptı. Son beş yılda halk oylaması döneminde 2,5 milyona yakın kişinin oylamaya katıldığı yarışmada, yalnızca 2023 oylamasında 1 milyon oy kullanıldı.

28 farklı kategoride yarışmak isteyen adayların 24 Eylül'e kadar başvurularını tamamlayabileceğini vurgulayan Şenol Doyranlı, “Kategori ödüllerinin yanı sıra kategoriden bağımsız en yüksek puanı alan projeye verilen Bronz Ödül, sektörün en prestijli ödülleri arasında. 22 yıldır değişmeyen ve heykeltraş Erdoğan Sarma tarafından el yapımı olarak üretilen bu ödül, hem ajanslar hem de markalar tarafından benzersiz olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de Hyper-V servislerini ilk sunan, ölçek fark etmeksizin 360 derece bulut çözümleriyle 1.200'ün üzerinde kurumsal markaya hizmet veren DorukCloud markamızın sektörel bir standarda dönüşen Altın Örümcek’in ana sponsoru olduğumuz için heyecanlı ve gururluyuz” diye konuştu.

BEŞİNCİ VERİ MERKEZİNİ 2025’İN İLK YARISINDA DEVREYE ALACAK

DorukNet'in bir yandan DorukCloud Altın Örümcek Ödülleri ana sponsorluğu gibi adımlarla internetin görünen kısmını desteklediğini, diğer yandan da DorukCloud markasıyla geniş ölçekli bulut bilişim sunduğu altyapıya yatırımlarında hız kesmediğini dile getiren DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Üç ay önce Ankara'da devreye aldığımız TIER IV sertifikalı veri merkezinin de eklenmesiyle yenilikçi bulut bilişim hizmetleri sunduğumuz veri merkezi sayımızı dörde çıkardık. 2025’in ilk yarısında beşinci veri merkezini de devreye almayı hedefliyoruz. Coğrafi olarak dağıtık bir biçimde bulut bilişim hizmetleri vermek için tasarladığımız veri merkezleri, tüm senaryoları hesaba katarak müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamayı önceliklendiriyor. DorukNet, DorukCloud markasıyla hem Türkiye’de web ve mobil teknolojilerin gelişimini destekliyor, hem de altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital geleceğine güç katıyor.”