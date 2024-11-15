Dijital reklamcılıkta yeni dönem: Azerion Group, Goldbach Austria’yı bünyesine kattı

Azerion Group NV, Goldbach Austria GmbH’nin satın alımını duyurdu. Amsterdam merkezli dijital medya ve eğlence platformu Azerion, Avusturya'nın önde gelen reklam şirketlerinden biri olan Goldbach Austria’yı bünyesine katarak Almanca konuşulan bölgelerdeki (DACH) dijital reklamcılık pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Satın alma işlemi, Avusturya rekabet otoritelerinin onayına tabi tutulacak.

Azerion'un Strateji Direktörü Sebastiaan Moesman, bu satın almanın, şirketin Almanca konuşulan pazarlardaki etkinliğini artırmada stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Anlaşma, Goldbach Austria’nın mevcut müşteri ilişkileri ve ortaklıklarını da kapsıyor. Goldbach Austria’nın deneyimli ekibi, Azerion çatısı altında görevlerine devam edecek ve müşteri ilişkileri ile operasyonların sürekliliği sağlanacak.

Goldbach Austria’nın Reklam Alanındaki Gücü

Goldbach Austria, Viyana’nın Laimgrubengasse 14 adresinde bulunuyor ve televizyon, gelişmiş TV, çevrim içi, mobil ve dijital açık hava reklamcılığı gibi çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip. Özellikle çoklu ekran ağı ve hedef kitleye yönelik reklam hizmetleriyle tanınan şirket, dijital reklamcılıkta güçlü bir portföy sunuyor. Satın alımın ardından Goldbach markası, mevcut kimliğiyle varlığını sürdürecek. Goldbach Austria CEO’su Josef Almer, bu birleşmenin, Azerion’un geniş medya olanakları ve teknolojik kapasitesinden faydalanma fırsatını sunduğunu belirtti.

Goldbach Group CEO’su Christoph Marty ise bu iş birliğinin karşılıklı başarılara kapı açacağından emin olduğunu ifade etti.

Reklam Teknolojisinde Öne Çıkan İş Birliği

Bu birleşme, Azerion’un sahip olduğu özel teknolojiyi Goldbach’ın Avusturya pazarındaki güçlü varlığıyla birleştiriyor. 2014 yılında kurulan Azerion, dünya çapında 26 şehirde faaliyet göstererek, güvenilir ve kaliteli reklam ortamlarında geniş bir kitleye erişim sağlıyor. Azerion’un yerel uzmanlığı değerlendirme stratejisi, gelişmiş reklam teknolojilerini uygulamaya yönelik.

Goldbach Austria’nın Avusturya’daki güçlü konumu, şirketin sunduğu kapsamlı hizmet portföyüne dayanıyor. Goldbach Audience Austria ve Goldbach Media Austria olmak üzere iki ana birim üzerinden, televizyon, dijital platformlar ve açık hava reklamcılığı alanında geniş bir hizmet ağı sunuyor.

Dijital Reklamcılıkta Yeni Dönem

Azerion'un bu hamlesi, Avrupa dijital reklamcılık pazarındaki birleşme ve büyüme süreçlerinin devam ettiğini gösteriyor. Avusturya dijital reklamcılık sahasında, bu satın almanın pazar üzerinde geniş kapsamlı bir etkisi olacağı öngörülüyor.