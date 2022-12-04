﻿Dijital teknoloji diş tedavisinde süreci kısalttı

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, diş hekimliğinde dijital teknolojiler, yazıcılar ile anında restorasyon üretimi, engelli merkezi ile genel anestezi konularında Fakültede kaydedilen gelişmeleri AA muhabirine açıkladı. Prof. Özkan, buradaki dijital tarama ve üretim aletlerini tanıttı.

Bireylerin dişleri için kaplama kron ya da porselen bir dolgu yapılması gerektiği acil durumlarda hemen harekete geçildiğini aktaran Özkan, laboratuvarda bir saatte porselen dolgunun tasarlandığını ya da köprü üretilerek hastalara teslim edildiğini anlattı. Prof. Özkan, bunun aslında bütün üniversite hastanelerinde yapılması gereken işlemlerden olduğuna dikkat çekti, "Çünkü artık dijital çağdayız ama her üniversitede bu olmayabiliyor. Çünkü bunlar oldukça pahalı aletler. Biz yaklaşık 5 senedir bu dijital üretim makinelerini kullanıyoruz." diye konuştu.

Dijital gelişmeler sayesinde insanların zamandan tasarruf sağladığını aktaran Prof. Özkan şunları söyledi:

"Dijital teknoloji her branşı etkilediği gibi bizi de olumlu etkiledi. Her branşta dijital teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle cerrahi işlemlerde daha önce hastanın ameliyatlarında bir sürü işlem gerekirken şu anda sistem o kadar ilerledi ki sizin dijital yüz ve çene görüntülerinizle eşleştirerek nasıl ameliyat yapılacağı belirleniyor. İmplantlar nereye yerleştirilecek? Anında bunlar yapılıyor. Daha önce zaman alan bu işlemler bir günde bitiriliyor. Bizim sloganımız 'Ağzımız vücudumuzun giriş noktası.' Dişlerimiz çok çok önemli. Burada çözemezsek herhangi problem olduğunda mideye oradan da bağırsaklara kadar geçiyor. Dolayısıyla ağız sağlığımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü bütün hastalıkların başlangıcında tüm dünyada kabul edildiği gibi dişlerin çok büyük önemi var."

Özkan, özellikle kalp ameliyatı olacak kişilerin, diyabetli bireylerin ve böbrek hastalarının ilk önce tüm diş tedavilerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Herhangi bir enfeksiyon olduğunda bu durumun diğer organları da olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Özkan, "Bizim yapmamız gereken, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Vatandaşlarımız dişlerimizin vücut sağlığında bu kadar önemli olduğunu henüz tam olarak anlamış durumda değil. Onlara 6 ayda bir diş hekimlerine gitmelerini öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özkan, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde "Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına karar verildiğini de hatırlattı. Engelli bireylere daha etkin sağlık hizmetini sunacak merkezin 2023 sonu veya 2024 yılında bitmesinin tahmin edildiğini belirten Özkan, "Bu merkez İstanbul'da ilk olacak. Türkiye'de ise Isparta'da ve bir de bizde olacak. Türkiye'de ikinci ama bu kadar psikiyatrisinden nörolojisine her branşı kapsayan merkez, Türkiye'de ilk kez Marmara Üniversitesi Engelsiz Merkezi olacak inşallah. Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplam 5 bin 800 metrekare alanda 2 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 kat olarak oluşacak. Binada 11 diş polikliniği, 5 poliklinik, 6 ameliyathane, 6 yoğun bakım ünitesi, 10 hasta bakım odası, yemekhane, kafeterya ve kantin yer alacak." diye konuştu.