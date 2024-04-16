Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı

Dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık ve iş sonuçları ile reklamların değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından on dördüncü kez düzenlendi. Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen geceye, reklam veren markalar, yayıncı mecralar ve reklam ajansları ile sektör kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra IAB Kurucu Başkanı Ahmet Pura, IAB Europe Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Duhr ve IAB Europe Onursal Başkanı Constantin Kamaras da katıldı.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş yaptığı açılış konuşmasında, teknolojik gelişmelerin sayesinde dijital pazarlama ve reklam alanında yeni ve daha etkin kanal kullanımları ile sektörün birkaç yılda hızlı bir gelişme gösterdiğine dikkat çekti.

736 başvurunun sektörün üretkenliğinin artarak devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Ertaş, “Başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün projelere emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

28 kategorideki 736 başvuru ve 450 kampanya arasından 61 kampanya ödüllerine kavuştu. Yılın En İyisi Ödülü’nü ‘En Büyük Armağan’ kampanyası ile 4129Grey ve Teknosa kazandı. Aynı zamanda bu kampanya, Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, Deneysel ve Yenilikçi ve Dijital Ses kategorilerinde de ödül almaya hak kazandı. sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “GarantiON-Sahibinden” kampanyası ile Toyota ve Universal McCann oldu.

MIXX Awards Türkiye, bu yıl verdiği ödüllere yeni açılan kategorilerle yaratıcılık sınırlarını genişletti.

Genç yeteneklerin dijital dünyadaki yaklaşımlarını öne çıkaran Genç MIXX önemli bir yenilik olarak yer aldı.

Şehir hayatının dinamizmiyle bütünleşen Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılık, internet bağlantılı TV ve kişiselleştirilmiş izleyici deneyimlerini vurgulayan CTV veya Addressable TV, dijital reklamların çevresel etkilerini dikkat çekerek pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını ödüllendiren sürdürülebilirlik kampanyaları ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutlamak adına özel olarak oluşturulan Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, bu yılın öne çıkanları oldu.