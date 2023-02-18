Dikkat çeken teklif CHP’den geldi. 'Parası olmayan depremzede vatandaşların taşıma ücretleri devlet tarafından ödensin'

ANKA'nın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile birlikte; Hatay’ın Numune Mahallesinde depremzedeler ile bir araya geldi. Özel, taşımacılık işini yapanların fahiş fiyat istediğini ve afetzedelerin bundan şikayetçi olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“HATAY’IN GİRİŞİNDE SERTİFİKALANDIRILMAYAN, ÜZERİNE NUMARA YAZILMAYAN BU ARAÇLAR DIŞINDA TAŞIMAYA İZİN VERİLMESİN”

“Hatay’ın Numune Mahallesindeyiz. Genel bir sorunu burada üç vatandaşımız ardı ardına dile getirdi. Hasarlı evlerin içinden insanlar eşyalarını çıkarmak istiyorlar. Bir fırsatçılıktan bahsediyorlar. Kendin girersen 10 bin lira, biz çıkarırsak 15 bin lira para istiyorlar. Buna bir denetim gelmesi lazım. Hatay Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz. Derhal bu araçlar numaralandırılsın. Üzerinde numara yazmayan, izinli olmayan araçların çalışmasına izin verilmesin. Bir tarife belirlensin. Parası olmayan yoksul vatandaşlar için devlet tarafından ödensin. Hatay’ın girişinde sertifikalandırılmayan, üzerine numara yazılmayan bu araçlar dışında taşımaya izin verilmesin. Taşıyacakların kaça taşıyacağı, yoksul vatandaşların derdine de nasıl çare olunacağı baştan belli olsun. Vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçiler.”

Depremzede bir kadın, nakliyecilerin destek olması gerekirken kendilerini ezdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“BİZE YARDIMCI OLACAKLARI YERDE CEBİMİZDEKİNİ NASIL KOPARACAKLARININ HESABINI YAPIYORLAR ZATEN CEBİMİZDE PARA YOK”

“Bütün şikayetim nakliyecilerden. Evimde belki birkaç parça eşya kalmıştır onları çıkarmak istiyorum ama nakliyeci bana 10-15 binden fiyat çekiyor. Mağdur kaldığım için ne yapacağımızı bilmiyoruz, hepsi enkaz altına gidecek. Ben birkaç eşyamı çıkaracağım diye benden fırsat bulup da 15 bin lira nasıl talepte bulunur. Nakliyeciler neden bizi ezmeye çalışıyor? Bize yardımcı olacakları yerde cebimizdekini nasıl koparacaklarının hesabını yapıyorlar zaten cebimizde para yok.”

Afetzede adam da “3-4 parça elbiseyi çıkarmak için benden 4 bin lira para aldılar. Hepsi 10 dakika sürmedi ben de şikayetçiyim dışarıdan gelenlerden” dedi.

“KORKUNÇ PARA İSTİYORLAR, FIRSATA DÖNÜŞTÜ İŞ”

Diğer depremzede adam da “Nakliyeciler 10 bin-15 binden aşağı gitmiyor. Ev, kalacak yer bulamıyoruz. Önce evden eve taşıma bedelinin, asansörlü arabaların denetlenmesi lazım. Korkunç para istiyorlar, fırsata dönüştü iş” diye tepki gösterdi.