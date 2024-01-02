Dikkat! Çocuklarda görülüyor, uzman isim uyardı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Çin’de sıklıkla görülmekte olan mikoplazma enfeksiyonuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye’de 7 yaş ve üzerindeki çocuklarda görülen enfeksiyonun artış gösterdiğine dikkat çekti. Avrupa ülkelerinde de enfeksiyonun görülme sayısının arttığını ileten Alper Şener, uzun zamandır bilinen enfeksiyonun yeniden gündeme geldiğini söyledi.

Mikoplazma enfeksiyonunun çocuklarda daha dominant bir hale geldiğini ve bazen sinüziti taklit edebildiğini ileten Alper Şener, “Yüz, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve geniz akıntısı birlikte devam eden uzun süreli öksürük görülebiliyor. Bazı çocuklarda bu 3-4 haftayı bulabiliyor. Tam tipik bir bakteri değil, bakteriyle virüsün arasında bir enfeksiyon etkeni diyebiliriz. Mikoplazmanın aslında sahada görülen solunum yolu enfeksiyonlar içerisinde sık sık karşılaştıklarımızdan birisi" ifadesini kaydetti.

“BU MEVSİMSEL BİR ARTIŞ”

Avrupa ülkelerinde mikoplazma enfeksiyonu vakalarının arttığını vurgulayan Şener, "Çocuklar birkaç kere enfekte olduktan sonra devam eden boğaz ağrısı, kuru öksürük, devam eden zatürre tablosuna sebep olabiliyor.” dedi. Çin’de ve İngiltere’de koronavirüsten şüphelenilen vakalarda mikoplazmaya yönelik bir tanı konulduğunu ileten Şener, “Bunların bir kısmının 'mikoplazma' olduğu, koronavirüs enfeksiyonu olmadığına yönelik geri bildirimler var.” açıklamasında bulundu.

Şener, Türkiye’de ise, enfeksiyonun 7 yaşın üzerindeki çocuklarda görülme sıklığını işaret etti ve bunun mevsimsel bir artış olduğunu iletti. Şener, “Bu mevsimsel bir artış. Bunların ciddi bir kesimi 'mikoplazma' olabilir. Sahada örnek analiz yapmadan net bir yorum yapmak mümkün değil. Öyküden ve sahada karşı karşıya kaldığımız hastalardan yola çıkarak yorum yapabiliyoruz. Üniversite çağındaki çocuklarda da bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Geç iyileşen ya da antibiyotik tedavisine rağmen iyileşmeyen solunum yolu enfeksiyonlarında, mikoplazma enfeksiyonunun akıllara gelmesi gerektiğini ileten Şener, "Şu an Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle İngiltere İtalya, Fransa gibi ülkelerde de yavaş yavaş kış sezonunda koronavirüs ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yanında 'mikoplazma' enfeksiyonlarının arttığına yönelik geri bildirimler var." ifadesini kullandı.