9 kartalı 425 kişiden sadece 8'i bulabildi

Akşam'ın haberine göre, kartallı optik illüzyon görselinde 9 adet kartalı bulanlar dikkatinin ve zekasının kuvvetiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada popüler olan bu test, gözleri oldukça zorluyor.

Testi hazırlayanlar, 9 adet kartalı sadece 425 kişiden 8'inin fark edebildiğini ve bu kişilerin üstün zekalarının yüksek olduğunun altını çiziyor. Peki, siz dikkatinize güvenip 14. kişi olabileceğine inanıyor musunuz? Haydi, o zaman teste...

45 SANİYENİZ BAŞLADI

Testi yapanlar kartalları fark etmeniz için 45 saniye vaktiniz olduğunu ve bu süre içinde 9 adet kartalı fark edebilenin yüksek bir dikkate ve üstün bir zekâya sahip olduğunu belirtiyor. Bakalım siz bu zorlu optik illüzyonun üstesinden gelebilecek misiniz?

KARTAL İÇİNDE KARTAL

Başlangıçta bu görselde koca bir kartalın bir ağaca konduğunu ve yüz ifadesinin gergin olduğunu görebiliriz. Bu öfkeli kartalın üzerlerinde ve yakınında da 9 adet farklı kartal bulunuyor.

Dikkatiniz yüksek ve kıvrak bir zekâ becerilerine sahip olanlar 45 saniyede bu kartalları fark ederek sadece 425'de 8 kişinin yapabildiği bir başarıyı elde edecek ve kendi zihinlerinin gücünün farkına varabilecek. Belki de o kişi sissinizdir...

9 adet kartalı zorlu optik illüzyon içinde bilmek ister misiniz? Hemen aşağıdaki görsele göz atalım.