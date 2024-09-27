Dikkatsizliğin neden olduğu kazalar KGYS'ye böyle yansıdı

Kaynak: İHA
Dikkatsizliğin neden olduğu kazalar KGYS'ye böyle yansıdı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının çok büyük bir bölümü kural hataları ve dikkatsizliklerden dolayı meydana geliyor. Bu kazalar Sakarya’daki Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafikte meydana gelen kazaların kural hataları nedeni ile meydana geldiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları böyle görüldü.

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