Dilan Çiçek Deniz tarzıyla nefes kesti! Gören herkes dönüp bir daha baktı

Dilan Çiçek Deniz, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

BERLİN ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NE KATILDI

Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 15 Şubat Pazar günü 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Cesur tarzıyla göz kamaştıran Çiçek Deniz'in o halleri kırmızı halıya damga vurdu.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, transparan büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Saçı ve makyajıyla da büyük beğeni toplayan Deniz, Berlin Uluslararası Film Festivali’nden karelerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.