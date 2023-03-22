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Taze aşıkların romantik gecesi

Dilan Çiçek Deniz ile kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekânda yaklaşık 6 saat birlikte vakit geçiren çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:10
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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun romantik gecesi

Taze aşıkların romantik gecesi
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Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, üç ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Nişantaşı'ndaydı.

İkili, Yazıcıoğlu'na ait olan restoranda bir araya geldi. Çift, mekânda 6 saat baş başa romantik anlar yaşadı. Restorandan çıkarken objektiflere yansıyan ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü. Yazıcıoğlu ile Deniz, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, oradan uzaklaştı.

 

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