Taze aşıkların romantik gecesi

Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, üç ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Nişantaşı'ndaydı.

İkili, Yazıcıoğlu'na ait olan restoranda bir araya geldi. Çift, mekânda 6 saat baş başa romantik anlar yaşadı. Restorandan çıkarken objektiflere yansıyan ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü. Yazıcıoğlu ile Deniz, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, oradan uzaklaştı.