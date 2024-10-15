Dilan Çıtak gözyaşları içinde hayvan katliamına isyan etti! Siz uyuyor musunuz?

Gebze’deki katliamda yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hayvanseverlerin çabalarına rağmen kurtarılamamışlardı.

TARIM VE ORMAN BAKANINA SESLENDİ

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran katliama birçok ünlü isim tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı Hadise’den sonra İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak da yaşanan katliama tepki göstererek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi.

‘SİZ UYUYOR MUSUNUZ?’

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, “Allah kahretsin bizim insanlığımız bitmiş” diyerek isyan etti.

Ünlü isim, “Tarım ve Orman Bakanım katliamı göremediğini söylüyor. Abiciğim sen uyuyor musun? Sevgili Tarım-Orman Bakanım. Hayırdır Yahu! Siz uyuyor musunuz?” açıklamalarıyla dikkat çekti.