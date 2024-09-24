Dilan Çıtak kabin memuru ile karakolluk olmuştu! Hangi yolcular hosteslere saldırıyor

Söz konusu bu agrasif yolcular ile ilgili adli süreç devam ederken, bu kişilerin ‘kara listeye’ alınarak THY ile seyahat etmeleri yasaklanmıştı.

Bu şekilde agrasif tavırlarda bulunarak hosteslere yönelik sözel ve fiziksel şiddet uygulayan yolcuların tavırları ve çözümleriyle ilgili Yeniçağ olarak uzmanların görüşlerine başvurduk.

Yeniçağ’a özel açıklamada bulunan Psikolog Ayça Attay, son günlerde benzer saldırıların artmasının tüm yolcuların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Yeniçağ’ın sorularını yanıtlayan Psikolog Ayça Attay, hostesleri psikolojik yüklerinin ağır bastığını kaydederek şunları söyledi:

“ Hostesler, uçuş boyunca yolcuların güvenliğini sağlamakla birlikte, onların konforunu da gözetmek zorundadır. Ancak, bazı yolcuların sergilediği saldırgan davranışlar, hosteslerin işlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları kat bekat artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, sürekli sözel şiddete maruz kalan hosteslerin, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşama olasılığının önemli ölçüde arttığını göstermektedir".

Bu bağlamda, sözel şiddet olayları, hosteslerde tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasına da zemin hazırladığını söyleyen Psikolog Ayça Attay, “Sürekli bir stres altında çalışan hostesler, zamanla motivasyon kaybı yaşamakta ve işten ayrılma isteği duymaktadır. Ayrıca, maruz kalınan saldırılar, hosteslerin kendine güven duygularını sarsarak, iş performanslarını olumsuz etkilemektedir. Uzun vadede, bu durum hem bireysel sağlıklarını tehdit etmekte hem de havayolu şirketlerinin verimliliğini azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hosteslere yönelik şiddetin yolcuları da etkilediğini belirten Ayça Attay, “Yolcular, bir hostese karşı gerçekleşen sözel saldırıya tanık olduklarında, kendilerini tehdit altında hissedebilir ve bu da genel uçuş deneyimlerinde kaygı yaratır” dedi.

PEKİ BU TÜR SALDIRILARDA HOSTESLER NE YAPILMALI

Bu sorunun çözümü, hem havayolu şirketlerine hem de topluma önemli görevler yüklendiğini belirten Psikolog Attay, çözüm önerisini şu şekilde sıraladı:

“ Havayolu şirketleri, hosteslere yönelik düzenli eğitim programları geliştirmeli ve bu sayede çalışanların sözel şiddetle başa çıkma becerilerini güçlendirmeli.

Toplum olarak, saygı ve hoşgörü kültürünü geliştirmek adına farkındalık oluşturmak da son derece önemli. Uçuşlar, herkes için güvenli ve huzurlu bir deneyim sunmalıdır.”