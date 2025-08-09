Dilan Çıtak sessizliğini bozdu! Polislerin üzerine araba sürmüştü

27 Temmuz’da Bodrum’da, Dilan Çıtak’ın aracı polislerin "dur" uyarısına uymamış ve iddiaya göre polislerin üzerine sürmüştü. Polis, silahını çekerek Çıtak’tan araçtan inmesini talep etmiş, ancak Çıtak’ın aracı yeniden hareket ettirmesi üzerine havaya ateş açılmıştı. Çıtak, bir süre sonra aracından inip başka bir otomobile geçmiş, ardından tekrar kendi aracına dönerek kendini araç içinde kilitlemişti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Dilan Çıtak, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” ve “Bana ünlü olduğum için böyle davranıyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirmişti.

SERBEST BIRAKILDI

“Görevli memura tehdit ve görevini engelleme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Çıtak, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay üzerine açıklama yapan Dilan Çıtak, Bodrum'daki olayı ilk olarak şu sözlerle ifade etti:

''Hakkımda yapılan son haberlerde olay, eksik ve yanlış şekilde aktarılmıştır. Olay günü, bir ambulansa yol verdim ve ceza yedim dur ikazı ile durdum fakat görevli memurun oradaki kazadan ötürü gergin ve agresif bir ruh halinde olduğunu düşünüyorum. Bu ortamda kameraların bizi görüntüleyeceğini öngördüğüm için araçtan inmek istemedim. Olayda polisin üzerine araba sürmediğim görüntülerde mevcut. Avukatlarımız da zaten diğer kamera kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını talep ettiler bu görüntüler ile durum daha net anlaşılacaktır.

Olay anı ifadelerim 'Ünlüyüm, bu yüzden çekecekler, inemiyorum' ve 'bu kişisinin kızıyım bu yüzden çekecekler, inemiyorum' şeklindeydi. Bu bir imtiyaz talebi değil; Tam aksine, haksız yere bir algı yaratılmasına sebep olacak bir görüntü vermek istemeyişimin ifadesidir. Ancak bu sözler ve görüntüler montaj ve kurgu ile bağlamından koparılarak servis edilmiştir. Yargısız infaz yapmadan önce röportajımı izlemenizi isterim. Umarım herkes empati yapar. Bu olay yaşandığında kimse benim yerimde olmak istemezdi. Olayın tamamı yargı sürecinde olup, gerçeğin ortaya çıkacağına inancım tamdır. Saygılarımla, Dilan Çıtak."