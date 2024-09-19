Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...

Son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde THY’nin Bodrum-İstanbul seferinde bir hostesle tartıştı. THY tarafından kara listeye alınan Tatlıses, yayınladığı videoda gözyaşları içinde kendisini savundu.

“YERLER SENİ BURADA YERLER KOÇUM”

Uçuş sırasında kedisini sakinleştirmek için kutusundan çıkaran ve kucağına alan Tatlıses, hostesler tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası gerginlik artarak hakaret ve tehditlere dönüştü. Tatlıses, hostese saldırdı ve iniş sonrası hostesin şikayeti üzerine hakkında işlem başlatıldı.

Öfkesi dinmeyen Tatlıses, işlem yapan polis memuruna da hakaret ederek, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı” dedi.

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Dilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit etti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KENDİSİNİ SAVUNDU

Olayların ardından gözyaşları içinde bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses, “Yaptığımdan asla utanmıyorum. Erkek olup kadın dövmedim Benim Pornom çıkmadı. Açık seçik pozlar vermedim. Uyuşturucu kullanmadım. Hırsızlık yapmadım. Uçak gasp etmedim." dedi.