Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...

Dilan Çıtak Tatlıses Türk Hava Yolları uçağında hostesle karakolluk olmasının detaylarını kendi sosyal medya hesabında gözyaşları içinde anlattı. 'Ben bunları yapmadım' derken verdiği örnekler ise dikkat çekti. Yaptığından utanmadığını dile getirdi.

Son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde THY’nin Bodrum-İstanbul seferinde bir hostesle tartıştı. THY tarafından kara listeye alınan Tatlıses, yayınladığı videoda gözyaşları içinde kendisini savundu.

“YERLER SENİ BURADA YERLER KOÇUM”

Uçuş sırasında kedisini sakinleştirmek için kutusundan çıkaran ve kucağına alan Tatlıses, hostesler tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası gerginlik artarak hakaret ve tehditlere dönüştü. Tatlıses, hostese saldırdı ve iniş sonrası hostesin şikayeti üzerine hakkında işlem başlatıldı.

Öfkesi dinmeyen Tatlıses, işlem yapan polis memuruna da hakaret ederek, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı” dedi.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak sorusuna tek hareketle yanıtİbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak sorusuna tek hareketle yanıt

Dilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit ettiDilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit etti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KENDİSİNİ SAVUNDU

Olayların ardından gözyaşları içinde bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses, “Yaptığımdan asla utanmıyorum. Erkek olup kadın dövmedim Benim Pornom çıkmadı. Açık seçik pozlar vermedim. Uyuşturucu kullanmadım. Hırsızlık yapmadım. Uçak gasp etmedim." dedi.

sfb.png

Son Haberler
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses THY uçağında yaşananları anlattı