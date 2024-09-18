İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak sorusuna tek hareketle yanıt

İbrahim Tatlıses'in kızı THY'nin Bodrum-İstanbul seferinde tartıştığı kabin memuruna saldırısı gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evini basıp, babasına da kumanda fırlattığı iddia edilen Dilan Çıtak, önceki gün Bodrum'dan İstanbul'a hareket eden yolcu uçağında olay çıkardı.

KIZININ İSMİNİ DUYUNCA AĞZINA FERMUAR ÇEKTİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses uçakta olay yaratan ve kara listeye alınan şarkıcı kızı Dilan Çıtak hakkında kendisine yöneltilen soruyu duyunca ağzına fermuar çekti.

NE OLMUŞTU?

Olay, Türk Hava Yolları’nın TK2521 sefer sayılı Bodrum-İstanbul uçağında meydana geldi. Uçağın hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak, kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Ancak hostesler, Çıtak'ı iniş sırasında kediyi taşıma çantasına koyması konusunda uyardı. Kabin memurunun uyarısına tepki gösteren Çıtak, bağırmaya başladı ve hakaretler savurdu.

Görüntülerde Dilan Çıtak’ın “Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen kimsin? Bu muamele nedir? Beni delirtme” dediği ortaya çıkmıştı.

KABİN MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayla ilgili THY kabin memuru, kendisine saldıran ve hakaret yağdıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Tatlıses, uçaktan polis eşliğinde indirildi.

Dilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit etti

Dilan Çıtak Tatlıses kabin memuruyla karakolluk oldu 'Gözündeki lensleri oydurtma bana'

KARA LİSTEYE ALINDI

Dilan Çıtak Tatlıses, buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği bilgisi edinildi. Öte yandan Çıtak’ın THY tarafından kara listeye alındığı da ortaya çıktı.