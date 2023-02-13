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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, depremzedeler için seferber oldu. Şarkıcı, Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:05
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Dilan Çıtak Tatlıses'ten örnek davranış! Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde yıkıma neden oldu. 

Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu.

"UZAKTAN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Dilan Çıtak Tatlıses, deprem bölgesine neden gitmediğini ise şu sözlerle açıkladı: "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız."

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