Dilan - Engin Polat çiftine kayyum şoku: Kara para aklama suçundan tutuklanmışlardı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturmada, Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verildi.

KAYNAK: AA
Dilan - Engin Polat çiftine kayyum şoku: Kara para aklama suçundan tutuklanmışlardı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan-Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanması yönünde talepte bulundu.

POLAT ÇİFTİNE TÜRLÜ SUÇLARDAN SORUŞTRUMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

SAVCILIĞIN TALEBİ ÜZERİNE 27 POLAT ŞİRKETİNE KAYYUM

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık soruşturmaya konu olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SAHTE FATURA KESİLMESİ YÖNTEMİYLE 200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

KARA PARA AİLE BİREYLERİNE AİT ŞİRKETLER ARASINDA TRANSFER EDİLDİ

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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YİNE BİR BAŞKA FİRMA YİNE MİLYONLARCA LİRA

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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