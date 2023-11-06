Dilan-Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturmada, aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Mustafa Özalp, Kübra Doğan, Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken, bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, şüpheliler Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız'ı tutuklama talebiyle, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan'ı ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.