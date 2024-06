Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili Engin-Dilan Polat çifti bugün hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat mahkemede suçum yok diyerek yere yığıldı. Ardından Polat cezaevine geri gönderildi. Olaylı geçen dakikalar sonrası davada şoke eden bir gelişme yaşandı.

Mahkemede olup bitenleri an be an bildiren gazeteci Emrullah Erdinç, mahkemenin Gültekin Alan isminde bir kişinin dilekçe sunduğunu açıkladı.

Alan’ın dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

Paralar benim, o kara paraların sahibi benim. Ayhan Bora Kaplan ve Barış Boyun 15 Temmuz kahramanıdır, Banu Parlak'ın iş yerini Daltonlar çetesine ben kurşunlattım.

Mahkemede dilekçe okunurken sanıkların bu kişiyi tanımadıklarını dile getirdiğini açıklayan gazeteci Erdinç “Gültekin Alan ismini -isim benzerliği yoksa- Özgecan Aslan'ın katili minibüs şoförü ile babasını cezaevinde vuran kişi olarak biliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN ALAN KİMDİR?

Gültekin Alan, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015'te öldüren Ahmet Suphi Altındöken’i ve babası Necmittin Altındöken'i cezaevinde cezaevinde öldürdü. Gültekin Alan, 'profesyonel tetikçi' olarak biliniyor.

DİLAN POLAT MAKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ

Dilan Polat’ın dava başladığında bağırarak ağladığı ve yere yığıldığı aktarıldı. Sinir krizi geçiren Dilan Polat’ın “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne zaman bitecek" diye bağırdığı öğrenildi.

Bir süre bekletilen Polat, dava sonlanmadan cezaevine geri gönderildi. İşyerinin kurşunlanması davasında şikayetini geri çeken Banu Parlak ise "Dilan bak buradayım" dedi.

DAVADAN TAHLİYE EDİLDİLER

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Dilan ve Engin Polat ve sezgin Polat hakkında tahliye kararı verildi.

BANU PARLAK OLAYI NEDİR?

Kasım ayından beri kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftine bir dava daha açılmıştı.

Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de güzellik merkezİine silahlı saldırı yapılmıştı. Parlak, Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.