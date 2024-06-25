Dilan Polat mahkemede yere yığıldı. Salonda ağlayarak bağırdı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftçi sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktılar.

DİLAN POLAT FENALAŞTI

Dava başlar başlamaz Dilan Polat’ın yere çökerek sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Dilan Polat’ın bağırarak ağladığı ve “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne zaman bitecek" diye bağırdığı ileri sürüldü.

Banu Parlak'ın ise "Dilan bak buradayım" dediği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Polat’ın cezaevine geri gönderildiği belirtildi.

DURUŞMA SALONUNDA OLANLAR

Gazeteci Emrullah Erdinç duruşma salonunda olanları şöyle aktardı:

Dilan Polat Engin Polat ve Sezgin Polat duruşma salonuna geldi. Dilan Polat duruşma salonuna girerken yere yığıldı “Allahım hiç bir sucum yok” diye bağırdı. İnfaz koruma memurları başında doktor çağrıldı.

Mahkeme başkanı Dilan Polat’ın salondan çıkartılmasını istedi. Ama avukatlar salonda durmasını istedi. Dilan Polat sandalyeye oturtuldu. Doktorun gelmesi bekleniyor.

Dilan Polat duruşma salonundan şimdi çıkartılıyor. Engin Polat da aylar sonra gördüğü kızının doğum gününü kutladı.

Dilan Polat cezaevine geri götürüldü.

Öte yandan dava Dilan Polat olmadan devam etti.